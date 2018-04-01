Екатерине Зиновьевой понравился новенький участник «Дома-2» Александр Ход
Екатерина Зиновьева призналась, что имела симпатию к новенькому участнику телепроекта «Дом-2» Александру Ходу, который пришел в периметр, дабы добиться ее расположения. Парень оказался очень привлекательным, однако брюнетке буквально запретили строить с ним отношения из-за участия в свадебном конкурсе.
Она призналась, что очень обрадовалась приходу Саши и уже хотела создавать с ним пару, однако ведущие напомнили ей о «Свадьбе на миллион».
В итоге молодой человек не смог закрепиться в периметре и по голосованию коллег отправился за ворота. Все дело в том, что он абсолютно не знал правил участия и оказался очень неинтересным.
Зиновьева просила Балинскую и Донцову ввести Хода в курс дела, но тем быстро стало скучно с ним, и они сделали свой выбор в сторону второго новенького парня – Мондезира.
Теперь Кате вновь придется добиваться расположения Александра Гобозова, ведь именно он является ее парой в свадебном конкурсе, однако строящий любовь с Ольгой Жариковой мужчина пока наотрез отказывается идти с ней на контакт и все, чтобы она не сказала воспринимает в штыки.
Она призналась, что очень обрадовалась приходу Саши и уже хотела создавать с ним пару, однако ведущие напомнили ей о «Свадьбе на миллион».
В итоге молодой человек не смог закрепиться в периметре и по голосованию коллег отправился за ворота. Все дело в том, что он абсолютно не знал правил участия и оказался очень неинтересным.
Зиновьева просила Балинскую и Донцову ввести Хода в курс дела, но тем быстро стало скучно с ним, и они сделали свой выбор в сторону второго новенького парня – Мондезира.
Теперь Кате вновь придется добиваться расположения Александра Гобозова, ведь именно он является ее парой в свадебном конкурсе, однако строящий любовь с Ольгой Жариковой мужчина пока наотрез отказывается идти с ней на контакт и все, чтобы она не сказала воспринимает в штыки.