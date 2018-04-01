Екатерине Зиновьевой понравился новенький участник «Дома-2» Александр Ход

Она призналась, что очень обрадовалась приходу Саши и уже хотела создавать с ним пару, однако ведущие напомнили ей о «Свадьбе на миллион».В итоге молодой человек не смог закрепиться в периметре и по голосованию коллег отправился за ворота. Все дело в том, что он абсолютно не знал правил участия и оказался очень неинтересным.Зиновьева просила Балинскую и Донцову ввести Хода в курс дела, но тем быстро стало скучно с ним, и они сделали свой выбор в сторону второго новенького парня – Мондезира.Теперь Кате вновь придется добиваться расположения Александра Гобозова, ведь именно он является ее парой в свадебном конкурсе, однако строящий любовь с Ольгой Жариковой мужчина пока наотрез отказывается идти с ней на контакт и все, чтобы она не сказала воспринимает в штыки.