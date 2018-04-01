Ольге Рапунцель будут на родах прокалывать мочевой пузырь

Накануне девушка снова отличилась, заявив, что на родах ей будут прокалывать мочевой пузырь.Нелепые высказывания знаменитости проекта уже стали обычным делом. Девушка довольно часто балует поклонников подобными выражениями, однако в этот раз она превзошла все ожидания.В опубликованной переписке из соцсети Ольга заверила, что ей, в случае необходимости, проколят мочевой пузырь. По всей видимости, в представлении Оли - именно так вызывают роды.К слову, преданные фанаты длинноволосой участницы тут же заявили, что скриншот переписки – это фейк.