Жениха Лизы Полыгаловой назвали ее сыном
Экс-участница «Дом-2» Лизы Полыгалова больше не скрывает своих отношений с молодым человеком и с удовольствием демонстрирует его публике.
Но большинство пользователи сошлись во мнении, что жених Лизы ей в сыновья годится, и рядом они выглядят отвратительно.
Полыгалова не редко слышит в свой адрес негативные комментарии, но в этот раз высказывания были очень неприятными.
При этом Лиза и ее избранник выглядят на фото абсолютно счастливыми, и на снимках из Греции и Парижа девушка перестала скрывать от публики лицо любимого.
Несмотря на критику антифанатов, которые посчитали парня слишком молодым для Лизы, фанаты пытаются защитить Полыгалову и убедить остальных, что на самом деле молодой человек старше.
Пара познакомилась на съемках рекламы и между ними случилась любовь с первого взгляда.
Но большинство пользователи сошлись во мнении, что жених Лизы ей в сыновья годится, и рядом они выглядят отвратительно.
Полыгалова не редко слышит в свой адрес негативные комментарии, но в этот раз высказывания были очень неприятными.
При этом Лиза и ее избранник выглядят на фото абсолютно счастливыми, и на снимках из Греции и Парижа девушка перестала скрывать от публики лицо любимого.
Несмотря на критику антифанатов, которые посчитали парня слишком молодым для Лизы, фанаты пытаются защитить Полыгалову и убедить остальных, что на самом деле молодой человек старше.
Пара познакомилась на съемках рекламы и между ними случилась любовь с первого взгляда.