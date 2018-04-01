АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых устройств

В ФРГ Министерство транспорта отзывает автомобили BMW причиной отзывной компании является механизмы, искажающие показания выбросов вредных веществ. Об отзывной компании сообщили на портале Der Spiegel.

BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых устройств


Под отзывную компанию в Германии попадают 11 000 автомобилей BMW 750d и BMW M550d. Как сообщили представители ведомства, данное решение было принято в связи с необходимостью заменить обманывающие устройства в силовых агрегатах. При этом отмечается, что баварские производители до этого отрицали махинации с занижением показателей вредных выбросов.

На прошлой неделе прокуратура и полиция Мюнхена в центральном офисе автоконцерна BMW провели обыск в связи с возбуждением дела по факту мошенничества. Как сообщили в министерстве, баварские производители использовали запрещённый прибор, корректирующий показатели.

Стоит отметить, что в феврале текущего года в пресс-службе BMW заявили, что 11 000 дизельных автомобилей были оборудованы ПО, который искажает показатели выхлопной системы. Однако в автоконцерне посчитали, что это была просто ошибка.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812
Ольга Жарикова встала на защиту Лены Хроминой
Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала
Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко
Ученые разработали чип улучшающий память человека
В компании BMW не спешат выпускать электрокары
Новый Renault Captur разработают на одной
Ольга Жарикова считает, что Елена Хромина хороший
Фанаты заподозрили Аллу Пугачеву в манипуляциях с
Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года
Приложение Getcontact реализует хранение
Владимир Путин принял отставку губернатора
Давид Анташвили не собирается строить фикцию на
По мнению зрителей, организаторы «Дома-2»
Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки
Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует
BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых
Ольга Бузова теперь и «в рэпе»
Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus
Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала
Компания КIA вывела на тесты таинственный
Зрители «Дома-2» недовольны как участники
Губернатор Кемеровской области А. Тулеев подал в
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола
Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её
Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими
Какие продукты лучше не есть после 40 лет
Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты
Просмотреть все новости