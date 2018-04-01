BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых устройств

Под отзывную компанию в Германии попадают 11 000 автомобилей BMW 750d и BMW M550d. Как сообщили представители ведомства, данное решение было принято в связи с необходимостью заменить обманывающие устройства в силовых агрегатах. При этом отмечается, что баварские производители до этого отрицали махинации с занижением показателей вредных выбросов.На прошлой неделе прокуратура и полиция Мюнхена в центральном офисе автоконцерна BMW провели обыск в связи с возбуждением дела по факту мошенничества. Как сообщили в министерстве, баварские производители использовали запрещённый прибор, корректирующий показатели.Стоит отметить, что в феврале текущего года в пресс-службе BMW заявили, что 11 000 дизельных автомобилей были оборудованы ПО, который искажает показатели выхлопной системы. Однако в автоконцерне посчитали, что это была просто ошибка.