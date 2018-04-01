Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков радуется, что дочь очень похожа на него
Счастливый Степан Меньщиков делится с поклонниками фотографиями своей дочки Варвары, которая оказалась как две капли воды похожа на него.
Экс-участник телестройки опубликовал очередное фото малышки, на котором она позирует лежа на огромном медведе.
Фанаты шоумена забросали счастливого родителя комплиментами по поводу девочки и заметно, что ему это пришлось по душе.
В прошлом году в семье Меньщикова возник скандал, так как его супруга Евгения Шамаева была уличена в неверности, а сын оказался Степану по крови не родной.
Но уже больше месяца назад супруги заговорили о примирении, и пользователи поддерживают их стремление сохранить семью.
Степан сердечно поблагодарил поклонников, которые осыпали комплиментами Варю. Фанаты в свою очередь попросила чаще публиковать фото дочери.
Экс-участник телестройки опубликовал очередное фото малышки, на котором она позирует лежа на огромном медведе.
Фанаты шоумена забросали счастливого родителя комплиментами по поводу девочки и заметно, что ему это пришлось по душе.
В прошлом году в семье Меньщикова возник скандал, так как его супруга Евгения Шамаева была уличена в неверности, а сын оказался Степану по крови не родной.
Но уже больше месяца назад супруги заговорили о примирении, и пользователи поддерживают их стремление сохранить семью.
Степан сердечно поблагодарил поклонников, которые осыпали комплиментами Варю. Фанаты в свою очередь попросила чаще публиковать фото дочери.