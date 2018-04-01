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Марго Овсянникова заявила, что беременна от Романа Гриценко

Утром, 1 апреля, частница телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова сообщила своим подписчиков новостью о беременности, однако многие восприняли ее как шутку, ведь сегодня во всем мире отмечается день смеха.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала с округлившимся животом. В подписи к нему, Марго написала, что беременна от Ромы Гриценко, но кто именно у них будет, она не знает.

Марго Овсянникова заявила, что беременна от Романа Гриценко

«Даже не вериться, что я об этом вам пишу! Не ожидали мы такого разворота событий, но это случилось! Мы решили, я буду рожать», - отметила девушка.

Однако далеко не все фанаты оценили юмор блондинки. В комментариях они буквально засыпали ее гневными отзывами, упрекая в том, что такими темами не шутят. Впрочем, нашлись и те, кто действительно поверил в беременность и стал поздравлять ее с этим замечательным событием.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:13
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