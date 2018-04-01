Марго Овсянникова заявила, что беременна от Романа Гриценко

«Даже не вериться, что я об этом вам пишу! Не ожидали мы такого разворота событий, но это случилось! Мы решили, я буду рожать», - отметила девушка.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала с округлившимся животом. В подписи к нему, Марго написала, что беременна от Ромы Гриценко, но кто именно у них будет, она не знает.Однако далеко не все фанаты оценили юмор блондинки. В комментариях они буквально засыпали ее гневными отзывами, упрекая в том, что такими темами не шутят. Впрочем, нашлись и те, кто действительно поверил в беременность и стал поздравлять ее с этим замечательным событием.