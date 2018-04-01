Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк открывает императорскую цирюльню
Близкая подруга ведущей и певицы Ольги Бузовой и супруга известного футболиста Мария Погребняк заявила об открытии салона красоты, который назвала Екатерининская цирюльня.
По словам светской львицы, она с юности восхищается великой российской императрицей, что и стало причиной такого названия заведения.
В интерьере также прослеживается стиль императорских покоев, а своим первым клиентам Мария пообещала царский прием и 20% скидки.
Мария Погребняк провела для подписчиков экскурсию по салону красоты, который откроется 3 апреля и озвучила стоимость услуг.
Ценники оказались намного выше, чем в среднестатистических салонах, что предполагает клиентуру из барышень, которым не приходится поминутно заглядывать в кошелек.
По словам светской львицы, она с юности восхищается великой российской императрицей, что и стало причиной такого названия заведения.
В интерьере также прослеживается стиль императорских покоев, а своим первым клиентам Мария пообещала царский прием и 20% скидки.
Мария Погребняк провела для подписчиков экскурсию по салону красоты, который откроется 3 апреля и озвучила стоимость услуг.
Ценники оказались намного выше, чем в среднестатистических салонах, что предполагает клиентуру из барышень, которым не приходится поминутно заглядывать в кошелек.