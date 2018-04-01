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Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк открывает императорскую цирюльню

Близкая подруга ведущей и певицы Ольги Бузовой и супруга известного футболиста Мария Погребняк заявила об открытии салона красоты, который назвала Екатерининская цирюльня.

По словам светской львицы, она с юности восхищается великой российской императрицей, что и стало причиной такого названия заведения.

Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк открывает императорскую цирюльню

В интерьере также прослеживается стиль императорских покоев, а своим первым клиентам Мария пообещала царский прием и 20% скидки.

Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк открывает императорскую цирюльню

Мария Погребняк провела для подписчиков экскурсию по салону красоты, который откроется 3 апреля и озвучила стоимость услуг.


Ценники оказались намного выше, чем в среднестатистических салонах, что предполагает клиентуру из барышень, которым не приходится поминутно заглядывать в кошелек.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:01
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