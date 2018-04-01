Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus уникальный ретромобиль

Уникальный ретромобиль является симбиозом двух автомобилей Opel Admiral 1938 года и Lexus LS430. Внешний дизайн у этого «гибрида» выполнен в стиле ретро, так как кузов автомобиля был позаимствован у старой модели Opel. При этом в плане технического оснащения машина имеет современные узлы и силовой агрегат от Lexus. Капот автомобиля разработчики изготавливали вручную, так как его стандартное исполнение не позволяло вместить двигатель и остальные нужные детали.Ретромобиль от изобретателей из Нальчика является вполне комфортным транспортным средством с автоматической трансмиссией, кондиционером, электрическими стеклоподъёмниками и магнитолой. На сборку уникального транспортного средства у мастеров ушло почти два года.