АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus уникальный ретромобиль

Накануне в сеть выложили видеоролик, на котором запечатлён уникальный ретромобиль, собранный на базе Opel и Lexus, специалистами из Нальчика. Ролик опубликовали на видеохостинге Youtube на канале «PROFI авторемонта HB BODY» в новой рубрике «Автоистории» Сергея Цветкова.

Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus уникальный ретромобиль


Уникальный ретромобиль является симбиозом двух автомобилей Opel Admiral 1938 года и Lexus LS430. Внешний дизайн у этого «гибрида» выполнен в стиле ретро, так как кузов автомобиля был позаимствован у старой модели Opel. При этом в плане технического оснащения машина имеет современные узлы и силовой агрегат от Lexus. Капот автомобиля разработчики изготавливали вручную, так как его стандартное исполнение не позволяло вместить двигатель и остальные нужные детали.

Ретромобиль от изобретателей из Нальчика является вполне комфортным транспортным средством с автоматической трансмиссией, кондиционером, электрическими стеклоподъёмниками и магнитолой. На сборку уникального транспортного средства у мастеров ушло почти два года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты протестировали суперкар Ferrari 812
Ольга Жарикова встала на защиту Лены Хроминой
Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова стала
Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко
Ученые разработали чип улучшающий память человека
В компании BMW не спешат выпускать электрокары
Новый Renault Captur разработают на одной
Ольга Жарикова считает, что Елена Хромина хороший
Фанаты заподозрили Аллу Пугачеву в манипуляциях с
Анонс «Дома-2» на 1 апреля 2018 года
Приложение Getcontact реализует хранение
Владимир Путин принял отставку губернатора
Давид Анташвили не собирается строить фикцию на
По мнению зрителей, организаторы «Дома-2»
Ким Кардашьян опубликовала свои детские снимки
Фанаты уверены, что Илья Яббаров манипулирует
BMW отзовет 11 000 машин из-за недопустимых
Ольга Бузова теперь и «в рэпе»
Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus
Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала
Компания КIA вывела на тесты таинственный
Зрители «Дома-2» недовольны как участники
Губернатор Кемеровской области А. Тулеев подал в
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола
Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её
Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими
Какие продукты лучше не есть после 40 лет
Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты
Просмотреть все новости