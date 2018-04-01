Умельцы из Нальчика собрали из Opel и Lexus уникальный ретромобиль
Накануне в сеть выложили видеоролик, на котором запечатлён уникальный ретромобиль, собранный на базе Opel и Lexus, специалистами из Нальчика. Ролик опубликовали на видеохостинге Youtube на канале «PROFI авторемонта HB BODY» в новой рубрике «Автоистории» Сергея Цветкова.
Уникальный ретромобиль является симбиозом двух автомобилей Opel Admiral 1938 года и Lexus LS430. Внешний дизайн у этого «гибрида» выполнен в стиле ретро, так как кузов автомобиля был позаимствован у старой модели Opel. При этом в плане технического оснащения машина имеет современные узлы и силовой агрегат от Lexus. Капот автомобиля разработчики изготавливали вручную, так как его стандартное исполнение не позволяло вместить двигатель и остальные нужные детали.
Ретромобиль от изобретателей из Нальчика является вполне комфортным транспортным средством с автоматической трансмиссией, кондиционером, электрическими стеклоподъёмниками и магнитолой. На сборку уникального транспортного средства у мастеров ушло почти два года.
Уникальный ретромобиль является симбиозом двух автомобилей Opel Admiral 1938 года и Lexus LS430. Внешний дизайн у этого «гибрида» выполнен в стиле ретро, так как кузов автомобиля был позаимствован у старой модели Opel. При этом в плане технического оснащения машина имеет современные узлы и силовой агрегат от Lexus. Капот автомобиля разработчики изготавливали вручную, так как его стандартное исполнение не позволяло вместить двигатель и остальные нужные детали.
Ретромобиль от изобретателей из Нальчика является вполне комфортным транспортным средством с автоматической трансмиссией, кондиционером, электрическими стеклоподъёмниками и магнитолой. На сборку уникального транспортного средства у мастеров ушло почти два года.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50