Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Компания Hyundai сообщили о выходе на рынок компактного кроссовера Encino. Данная модель автомобиля представляет собой автомобиль Hyundai Kona, адаптированный для китайского рынка. Тестовые экземпляры Hyundai Encino уже появились у китайских дилеров.
Кроссовер Hyundai Encino имеет ряд отличий от донора. В частности, автомобиль получил иную решётку радиатора с горизонтальными планками, она выполнена в стиле Hyundai ix35 новой генерации.
В подкапотном пространстве Hyundai Encino расположен турбированный мотор объёмом 1,6 литра производительностью 177 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение кроссовера входит система предотвращения фронтального столкновения, управление стабилизацией, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и контроль разметки. Также кроссовер имеет 7 подушек безопасности, штатную информационно-развлекательную систему и проекционный дисплей, расположенный над приборной панелью.
Также стало известно, что до конца этого года у кроссовера появится полностью электрическая модификация, у которой есть все шансы стать популярной на китайском рынке.
Кроссовер Hyundai Encino имеет ряд отличий от донора. В частности, автомобиль получил иную решётку радиатора с горизонтальными планками, она выполнена в стиле Hyundai ix35 новой генерации.
В подкапотном пространстве Hyundai Encino расположен турбированный мотор объёмом 1,6 литра производительностью 177 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение кроссовера входит система предотвращения фронтального столкновения, управление стабилизацией, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и контроль разметки. Также кроссовер имеет 7 подушек безопасности, штатную информационно-развлекательную систему и проекционный дисплей, расположенный над приборной панелью.
Также стало известно, что до конца этого года у кроссовера появится полностью электрическая модификация, у которой есть все шансы стать популярной на китайском рынке.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40