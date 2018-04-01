Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров

Кроссовер Hyundai Encino имеет ряд отличий от донора. В частности, автомобиль получил иную решётку радиатора с горизонтальными планками, она выполнена в стиле Hyundai ix35 новой генерации.В подкапотном пространстве Hyundai Encino расположен турбированный мотор объёмом 1,6 литра производительностью 177 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у автомобиля только передний.В оснащение кроссовера входит система предотвращения фронтального столкновения, управление стабилизацией, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и контроль разметки. Также кроссовер имеет 7 подушек безопасности, штатную информационно-развлекательную систему и проекционный дисплей, расположенный над приборной панелью.Также стало известно, что до конца этого года у кроссовера появится полностью электрическая модификация, у которой есть все шансы стать популярной на китайском рынке.