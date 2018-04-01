Компания КIA вывела на тесты таинственный внедорожник
Компания KIA вывела на тесты свой новый таинственный кроссовер. Прототип нового автомобиля, скрытый под камуфляжную плёнку, охотникам за сенсациями удалось запечатлеть рядом с офисом корейского производителя.
Свежие фотографии нового автомобиля KIA из SUV-сегмента обнародованы на страницах издания Bobaedream. При этом специалистам не удалось определить какая именно это модель.
Некоторые зарубежные эксперты предполагают, что на фотографиях изображена серийная версия концептуальной версии KIA SP Concept, которая была представлена в феврале этого года в Индии. Согласно предварительной информации, данную модель внедорожника корейские производители планировали запустить в производство в следующем году. Автомобиль предназначается для индийского авторынка.
Свежие фотографии нового автомобиля KIA из SUV-сегмента обнародованы на страницах издания Bobaedream. При этом специалистам не удалось определить какая именно это модель.
Некоторые зарубежные эксперты предполагают, что на фотографиях изображена серийная версия концептуальной версии KIA SP Concept, которая была представлена в феврале этого года в Индии. Согласно предварительной информации, данную модель внедорожника корейские производители планировали запустить в производство в следующем году. Автомобиль предназначается для индийского авторынка.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30