Евгения Сапаева зверски убили после смены пола

Евгений Сапаев был звездой фильма «Утомленные солнцем-2». Однако заговорила о нем общественность вовсе не из-за творческих достижений. Однажды в эфире он признался, что сам ножом сменил себе пол, поскольку мечтал стать женщиной. Правда, пришлось обратиться в больницу с кровотечением, где доктора его чудом спасли.После выздоровление Сапаев завязал с кино и уехал в родную деревню. Односельчане сторонились мирного, но странного человека: он носил женскую одежду, ярко красился, отрастил волосы. Актер страдал от одиночества.Позже, когда он был в Москве, каким-то хулиганам не понравилось, как он выглядит и они просто забили его до смерти. Спасти Евгения не удалось. Тело актера в его деревню не привезли, а так и захоронили, как бездомного. Так что немногочисленные близкие люди не знают, где он похоронен.