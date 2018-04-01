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Евгения Сапаева зверски убили после смены пола

Евгений Сапаев был убит в Москве. Потому что преступникам не понравился его внешний вид.
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола


Евгений Сапаев был звездой фильма «Утомленные солнцем-2». Однако заговорила о нем общественность вовсе не из-за творческих достижений. Однажды в эфире он признался, что сам ножом сменил себе пол, поскольку мечтал стать женщиной. Правда, пришлось обратиться в больницу с кровотечением, где доктора его чудом спасли.

После выздоровление Сапаев завязал с кино и уехал в родную деревню. Односельчане сторонились мирного, но странного человека: он носил женскую одежду, ярко красился, отрастил волосы. Актер страдал от одиночества.

Позже, когда он был в Москве, каким-то хулиганам не понравилось, как он выглядит и они просто забили его до смерти. Спасти Евгения не удалось. Тело актера в его деревню не привезли, а так и захоронили, как бездомного. Так что немногочисленные близкие люди не знают, где он похоронен.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:20
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