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Какие продукты лучше не есть после 40 лет

Не секрет, что есть такие продукты, которых чем меньше есть, тем лучше. Если вам за 40 – их особенно нужно ограничить в своем рационе.
Какие продукты лучше не есть после 40 лет


По мнению Всемирной организации здравоохранения, в среднем в 42 года у современного человека заканчивается молодость. Специалисты дали рекомендации, от каких продуктов лучше воздержаться после 40 лет.

1. Сахар – не больше 7 и 4 чайных ложек для мужчин и женщин соответственно. И это – общее его количество, включая все продукты. Чрезмерное употребление сахара отрицательно сказывается на мозге, сердце, сосудах, иммунитете, гормонах.

2. Выпечка из белой муки. В такой муке много крахмала, который расщепляется до глюкозы и поднимает уровень сахара. Специалисты рекомендуют заменять обычную муку овсяной, цельнозерновой, перетертым миндалем.

3. Соль. Ее переизбыток уничтожает сердечно-сосудистую систему, порождая гипертонию и инсульты. Меньше
соли – лучше для здоровья. Идеальное решение – заменить «белый яд» специями.

4. Красное мясо. ВОЗ поставила его на один ряд с асбестом и сигаретами – известными канцерогенами. Наиболее опасно переработанное красное мясо – колбасы. Кроме того, мясо содержит фосфаты, которые не дают усваиваться кальцию, что ведет к остеопорозам.

5. Продукты с трансжирами. Их главный носитель – маргарин. Выделяются трансжиры и при жарке на масле. Такие продукты также убивают сердце.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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