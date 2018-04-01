Какие продукты лучше не есть после 40 лет

По мнению Всемирной организации здравоохранения, в среднем в 42 года у современного человека заканчивается молодость. Специалисты дали рекомендации, от каких продуктов лучше воздержаться после 40 лет.1. Сахар – не больше 7 и 4 чайных ложек для мужчин и женщин соответственно. И это – общее его количество, включая все продукты. Чрезмерное употребление сахара отрицательно сказывается на мозге, сердце, сосудах, иммунитете, гормонах.2. Выпечка из белой муки. В такой муке много крахмала, который расщепляется до глюкозы и поднимает уровень сахара. Специалисты рекомендуют заменять обычную муку овсяной, цельнозерновой, перетертым миндалем.3. Соль. Ее переизбыток уничтожает сердечно-сосудистую систему, порождая гипертонию и инсульты. Меньшесоли – лучше для здоровья. Идеальное решение – заменить «белый яд» специями.4. Красное мясо. ВОЗ поставила его на один ряд с асбестом и сигаретами – известными канцерогенами. Наиболее опасно переработанное красное мясо – колбасы. Кроме того, мясо содержит фосфаты, которые не дают усваиваться кальцию, что ведет к остеопорозам.5. Продукты с трансжирами. Их главный носитель – маргарин. Выделяются трансжиры и при жарке на масле. Такие продукты также убивают сердце.