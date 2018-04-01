В Сургуте педагогов отстраняют от работы

За подписью главного санврача города вышло постановление об отстранении 31 педагога от проведения занятий. Причина – сотрудники образования не вакцинированы против гриппа.За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 3644 горожанина с симптомами ОРВИ и гриппа. 83% от этой группы – дети до 14 лет. Проведя эпидемрасследование по факту такого числа заболевших детей, сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что не все работники сферы образования поставили себе прививки против гриппа.