В Сургуте педагогов отстраняют от работы
В Сургуте причиной массового отстранения педагогов от работы стал их отказ от вакцинации против гриппа.
За подписью главного санврача города вышло постановление об отстранении 31 педагога от проведения занятий. Причина – сотрудники образования не вакцинированы против гриппа.
За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 3644 горожанина с симптомами ОРВИ и гриппа. 83% от этой группы – дети до 14 лет. Проведя эпидемрасследование по факту такого числа заболевших детей, сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что не все работники сферы образования поставили себе прививки против гриппа.
За подписью главного санврача города вышло постановление об отстранении 31 педагога от проведения занятий. Причина – сотрудники образования не вакцинированы против гриппа.
За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 3644 горожанина с симптомами ОРВИ и гриппа. 83% от этой группы – дети до 14 лет. Проведя эпидемрасследование по факту такого числа заболевших детей, сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что не все работники сферы образования поставили себе прививки против гриппа.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50