Во Внуково под колесами аэроэкспресса погибла женщина
Аэроэкспресс, перевозивший пассажиров в аэропорт Внуково, насмерть сбил женщину.
В субботу около полудня скоростной электропоезд, перевозивший пассажиров из Москвы в аэропорт, сбил женщину, которая в тот момент переходила в необорудованном для этого месте железнодорожные пути.
При ударе пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии. После проведенной проверки примут процессуальное решение.
Личность погибшей женщины неизвестна.
В субботу около полудня скоростной электропоезд, перевозивший пассажиров из Москвы в аэропорт, сбил женщину, которая в тот момент переходила в необорудованном для этого месте железнодорожные пути.
При ударе пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии. После проведенной проверки примут процессуальное решение.
Личность погибшей женщины неизвестна.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40