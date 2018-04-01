АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Во Внуково под колесами аэроэкспресса погибла женщина

Аэроэкспресс, перевозивший пассажиров в аэропорт Внуково, насмерть сбил женщину.
Во Внуково под колесами аэроэкспресса погибла женщина


В субботу около полудня скоростной электропоезд, перевозивший пассажиров из Москвы в аэропорт, сбил женщину, которая в тот момент переходила в необорудованном для этого месте железнодорожные пути.

При ударе пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии. После проведенной проверки примут процессуальное решение.

Личность погибшей женщины неизвестна.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Hyundai Encino появился у дилеров
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова назвала
Компания КIA вывела на тесты таинственный
Зрители «Дома-2» недовольны как участники
Губернатор Кемерово А. Тулеев подал в отставку
Евгения Сапаева зверски убили после смены пола
Хейтеры посмеялись над Ольгой Бузовой и её
Жена Дмитрия Тарасова начинает диалог со своими
Какие продукты лучше не есть после 40 лет
Катя Жужа напрямую заявила Ксении Бородиной, что
Специалисты рассказали, какие овощи и фрукты
В Сургуте педагогов отстраняют от работы
Во Внуково под колесами аэроэкспресса погибла
Муж Ксении Бородиной тоже хочет петь на сцене
Стало известно, как Дмитрий Маликов назвал сына
По словам Виктории Борисевич, Артем Сорока
Дочку Ксении Бородиной заставили есть макароны в
У Галины Юдашкиной родился сын
Александр Галибин едва не погиб в аварии
Зрители считают, что Алена Савкина готова предать
Антон Гусев сообщил, что зарабатывает уже
В Иране Telegram заменят собственным мессенджером
Екатерине Зиновьевой понравился новенький
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit
Ольге Рапунцель будут на родах прокалывать
Жениха Лизы Полыгаловой назвали ее сыном
Весной кроме психических расстройств у людей
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков радуется,
Обиженная Волочкова сравнила фолловеров со сворой
Марго Овсянникова заявила, что беременна от
Просмотреть все новости