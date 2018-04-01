Во Внуково под колесами аэроэкспресса погибла женщина

В субботу около полудня скоростной электропоезд, перевозивший пассажиров из Москвы в аэропорт, сбил женщину, которая в тот момент переходила в необорудованном для этого месте железнодорожные пути.При ударе пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте.Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии. После проведенной проверки примут процессуальное решение.Личность погибшей женщины неизвестна.