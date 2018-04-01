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Стало известно, как Дмитрий Маликов назвал сына

Спустя более двух месяцев после рождения младшего сына у Дмитрия Маликова, его семья наконец раскрыла, какое имя они дали малышу.
Стало известно, как Дмитрий Маликов назвал сына


24 марта малышу Марку исполнилось 2 месяца, а общественность с подачи его родителей только сейчас узнала, как же все-таки его назвали. Некие представители таблоидов узнали об имени потому, что им посчастливилось увидеть свидетельство о рождении мальчика. Как говорят, после этого Дмитрию и Елене Маликовым ничего другого не оставалось, как полностью рассекретить имя малыша.

Поясняя свой выбор имени, чета заявила, что библейское имя Марк воплощает в себе мужество и непреклонность в достижении цели. Марком называли многих героев античности. Да и родился Маликов-младший в день святого Марка, которого христиане почитают как одного из апостолов Христа.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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