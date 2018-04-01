У Галины Юдашкиной родился сын

В последних числах марта в одной из американских больниц родился Аркадий Юдашкин. Его счастливая мама тут же запостила фото увеличившегося семейства в Instagram и подписала: «28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!»Известно, что и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и уже принимают участие в селфи.Поклонники принялись от души поздравлять Галину и желали крепкого здоровья, приятных хлопот, терпения и благополучия. Лента комментариев к этому посту просто пестрела восклицательными знаками.Галина Юдашкина замужем за Петром Максаковым. У них теперь два сына – Анатолий и Аркадий.