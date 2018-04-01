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Александр Галибин едва не погиб в аварии

Александр Галибин, сыгравший Мастера в «Мастер и Маргарита», вспомнил страшный случай, когда он чудом остался в живых в автомобильной аварии.
Александр Галибин едва не погиб в аварии


До этой аварии известный актер вообще не верил суеверным высказываниям своих коллег по поводу «Мастера и Маргариты», съемок в фильме и преследующего рока. Были те, кто пророчил, что после роли Мастера в сериале Галибина будут сопровождать несчастья. Но актер был непоколебим в своем неверии.

Однажды зимой в сильную непогоду Галибин с женой ехали в машине. Вдруг на скользкой дороге автомобиль развернуло и он оказался на встречной полосе. Только чудо спасло тогда супругов Галибиных от встречи с другими машинами и от смерти. К тому же в тот день они не пристегнулись ремнями безопасности, так что если бы было столкновение – шансов на жизнь не было бы.

До сих пор актер с ужасом вспоминает тот день.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10
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