В Брянске в областной больнице провели уникальную операцию на сонной артерии

Сергей Галаганов, совмещающий должности замглавврача больницы и руководителя областного сосудистого центра, провел первую в области уникальную операцию по удалению тромба из сонной артерии с помощью вакуума.Пациент поступил в отделение с диагнозом инсульт. Тромб, заблокировавший сонную артерию, мешал кровообращению головного мозга. Сергей Галаганов его успешно прооперировал. Сейчас больной уже выписан, его состояние характеризуется как удовлетворительное.При таком диагнозе самое важное – как можно быстрее доставить больного в центр. Тогда можно будет говорить об удачном лечении инсульта. При проведении тромбаспирации используют дорогие специальные стенты. Но, по словам врача, в сосудистом центре они в наличии.