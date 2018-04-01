В Брянске в областной больнице провели уникальную операцию на сонной артерии
Тромбаспирацию – первую в регионе – провели в Брянске в областной больнице № 1. Уникальная операция прошла успешно.
Сергей Галаганов, совмещающий должности замглавврача больницы и руководителя областного сосудистого центра, провел первую в области уникальную операцию по удалению тромба из сонной артерии с помощью вакуума.
Пациент поступил в отделение с диагнозом инсульт. Тромб, заблокировавший сонную артерию, мешал кровообращению головного мозга. Сергей Галаганов его успешно прооперировал. Сейчас больной уже выписан, его состояние характеризуется как удовлетворительное.
При таком диагнозе самое важное – как можно быстрее доставить больного в центр. Тогда можно будет говорить об удачном лечении инсульта. При проведении тромбаспирации используют дорогие специальные стенты. Но, по словам врача, в сосудистом центре они в наличии.
Сергей Галаганов, совмещающий должности замглавврача больницы и руководителя областного сосудистого центра, провел первую в области уникальную операцию по удалению тромба из сонной артерии с помощью вакуума.
Пациент поступил в отделение с диагнозом инсульт. Тромб, заблокировавший сонную артерию, мешал кровообращению головного мозга. Сергей Галаганов его успешно прооперировал. Сейчас больной уже выписан, его состояние характеризуется как удовлетворительное.
При таком диагнозе самое важное – как можно быстрее доставить больного в центр. Тогда можно будет говорить об удачном лечении инсульта. При проведении тромбаспирации используют дорогие специальные стенты. Но, по словам врача, в сосудистом центре они в наличии.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:45