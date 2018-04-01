Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2
Компания Xiaomi провела быструю и негромкую презентацию своих новых смарт-часов Amazfit Smart Sports Watch 2, которые отлично подойдут для активных людей со спортивных образом жизни. Устройство уже доступно для покупки, а его стоимость составляет 9 300 рублей.
Отмечается, что дисплей Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2 защищается сапфировым стеклом. Остальным покрытием является крепкий корпус из нержавеющей стали 316L. Таким образом, разработчикам удалось добиться влагозащищенности и прочности по стандарту IP68.
Устройство можно настраивать на различные режимы работы. Сообщается, что часы способны предоставить пользователю 11 разных спортивных шаблонов. Так девайс можно настроить на бег, плавание, триатлон, альпинизм, прогулку и многое другое. Также для удобства в аппаратную платформу часов был встроен GPS-модуль.
Если использовать Amazfit Smart Sports Watch 2 в умеренном режиме, то заряда батареи хватит примерно на 5 дней. При активном использовании устройства аккумулятор продержится до 35 часов.
Официально новинка появится в России через один-два месяца.
Отмечается, что дисплей Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2 защищается сапфировым стеклом. Остальным покрытием является крепкий корпус из нержавеющей стали 316L. Таким образом, разработчикам удалось добиться влагозащищенности и прочности по стандарту IP68.
Устройство можно настраивать на различные режимы работы. Сообщается, что часы способны предоставить пользователю 11 разных спортивных шаблонов. Так девайс можно настроить на бег, плавание, триатлон, альпинизм, прогулку и многое другое. Также для удобства в аппаратную платформу часов был встроен GPS-модуль.
Если использовать Amazfit Smart Sports Watch 2 в умеренном режиме, то заряда батареи хватит примерно на 5 дней. При активном использовании устройства аккумулятор продержится до 35 часов.
Официально новинка появится в России через один-два месяца.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45