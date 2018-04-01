Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2

Отмечается, что дисплей Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2 защищается сапфировым стеклом. Остальным покрытием является крепкий корпус из нержавеющей стали 316L. Таким образом, разработчикам удалось добиться влагозащищенности и прочности по стандарту IP68.Устройство можно настраивать на различные режимы работы. Сообщается, что часы способны предоставить пользователю 11 разных спортивных шаблонов. Так девайс можно настроить на бег, плавание, триатлон, альпинизм, прогулку и многое другое. Также для удобства в аппаратную платформу часов был встроен GPS-модуль.Если использовать Amazfit Smart Sports Watch 2 в умеренном режиме, то заряда батареи хватит примерно на 5 дней. При активном использовании устройства аккумулятор продержится до 35 часов.Официально новинка появится в России через один-два месяца.