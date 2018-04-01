АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2

Компания Xiaomi провела быструю и негромкую презентацию своих новых смарт-часов Amazfit Smart Sports Watch 2, которые отлично подойдут для активных людей со спортивных образом жизни. Устройство уже доступно для покупки, а его стоимость составляет 9 300 рублей.

Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2


Отмечается, что дисплей Xiaomi Amazfit Smart Sports Watch 2 защищается сапфировым стеклом. Остальным покрытием является крепкий корпус из нержавеющей стали 316L. Таким образом, разработчикам удалось добиться влагозащищенности и прочности по стандарту IP68.

Устройство можно настраивать на различные режимы работы. Сообщается, что часы способны предоставить пользователю 11 разных спортивных шаблонов. Так девайс можно настроить на бег, плавание, триатлон, альпинизм, прогулку и многое другое. Также для удобства в аппаратную платформу часов был встроен GPS-модуль.

Если использовать Amazfit Smart Sports Watch 2 в умеренном режиме, то заряда батареи хватит примерно на 5 дней. При активном использовании устройства аккумулятор продержится до 35 часов.

Официально новинка появится в России через один-два месяца.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Галибин едва не погиб в аварии
Зрители считают, что Алена Савкина готова предать
Антон Гусев сообщил, что зарабатывает уже
В Иране Telegram заменят собственным мессенджером
Екатерине Зиновьевой понравился новенький
Стартовали продажи смарт-часов Xiaomi Amazfit
Ольге Рапунцель будут на родах прокалывать
Жениха Лизы Полыгаловой назвали ее сыном
Весной кроме психических расстройств у людей
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков радуется,
Обиженная Волочкова сравнила фолловеров со сворой
Марго Овсянникова заявила, что беременна от
Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк открывает
Собянин: До 2020 года построим 7 переходов через
Колин Треворроу снимет третью серию «Мира Юрского
В Екатеринбурге люди стояли в огромных очередях
Ученые исследуют особенности сознания людей
Зюганов расценивает объединение Запада против РФ,
Алиса Вокс поведала о домогательствах в
У модели Эмили Ратаковски из-под купальника
Щавель улучшает работу ЖКТ, очищает организм от
В Брянске в областной больнице провели уникальную
Ученые: Блюда из телячьих сердец и аорты
Стартовали продажи ноутбука Dell XPS 15
Уникальные кадры появления Нибиру возле МКС
КНДР готовится к новому очередному ядерному
ASUS Zenfone 5 Lite доступен в России по цене 19
Дуров прокомментировал планируемую блокировку
Владимир Винокур не задумывается о своём возрасте
Ученые: Мыши спасают свою жизнь благодаря
Просмотреть все новости