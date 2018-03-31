На следующей неделе в Google Maps появится мини-игра «Где Волли?»

Помимо самого Волли, пользователь получит возможность поискать его друзей Венду, Уофа, Волшебника Белогорода, а также злодея Одло.Как только пользователь найдет Волли, его будет перенаправлено в другую точку мира, где поиск возобновится. В игре есть даже компонент Google Assistant.Выпуск «Где Волли?» в Google Карты – второй запуск мини-игры менее чем за месяц. В начале марта пользователи смогли заменить обычную навигацию на Nintendo's Mario. На этот раз похоже, что Google хочет привнести немного веселья в День смеха и дать пользователям насладиться интересной игрой в течение оставшейся недели.