На следующей неделе в Google Maps появится мини-игра «Где Волли?»
Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующей недели Google внесет мини-игру «Где Волли?» в Google Карты. Персонаж Волли будет появляться рабочем столе на Android и iOS. Нажав на него, пользователь сможет поиграть в игру, классическую детскую головоломку.
Помимо самого Волли, пользователь получит возможность поискать его друзей Венду, Уофа, Волшебника Белогорода, а также злодея Одло.
Как только пользователь найдет Волли, его будет перенаправлено в другую точку мира, где поиск возобновится. В игре есть даже компонент Google Assistant.
Выпуск «Где Волли?» в Google Карты – второй запуск мини-игры менее чем за месяц. В начале марта пользователи смогли заменить обычную навигацию на Nintendo's Mario. На этот раз похоже, что Google хочет привнести немного веселья в День смеха и дать пользователям насладиться интересной игрой в течение оставшейся недели.
Помимо самого Волли, пользователь получит возможность поискать его друзей Венду, Уофа, Волшебника Белогорода, а также злодея Одло.
Как только пользователь найдет Волли, его будет перенаправлено в другую точку мира, где поиск возобновится. В игре есть даже компонент Google Assistant.
Выпуск «Где Волли?» в Google Карты – второй запуск мини-игры менее чем за месяц. В начале марта пользователи смогли заменить обычную навигацию на Nintendo's Mario. На этот раз похоже, что Google хочет привнести немного веселья в День смеха и дать пользователям насладиться интересной игрой в течение оставшейся недели.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:57