АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

На следующей неделе в Google Maps появится мини-игра «Где Волли?»

Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующей недели Google внесет мини-игру «Где Волли?» в Google Карты. Персонаж Волли будет появляться рабочем столе на Android и iOS. Нажав на него, пользователь сможет поиграть в игру, классическую детскую головоломку.
На следующей неделе в Google Maps появится мини-игра «Где Волли?»


Помимо самого Волли, пользователь получит возможность поискать его друзей Венду, Уофа, Волшебника Белогорода, а также злодея Одло.

Как только пользователь найдет Волли, его будет перенаправлено в другую точку мира, где поиск возобновится. В игре есть даже компонент Google Assistant.

Выпуск «Где Волли?» в Google Карты – второй запуск мини-игры менее чем за месяц. В начале марта пользователи смогли заменить обычную навигацию на Nintendo's Mario. На этот раз похоже, что Google хочет привнести немного веселья в День смеха и дать пользователям насладиться интересной игрой в течение оставшейся недели.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:57
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Шэрон Стоун выставила на общее обозрение свой
В сеть выложили шпионские снимки обновлённого
Румынские охотники отомстили медведю после кражи
В выходные закроют восточный вестибюль станции
В Шанхае ввели в эксплуатацию автоматическую
Наследник Кейт Миддлтон и принца Уильяма после
Шварценеггер очнулся после сложной операции на
Жители Швейцарии выбрасывают мусор через границу
В столице РФ на Пасху запустят бесплатные
В Калининграде открылся первый дилерский центр
Полина Гагарина до сих пор не может забыть о
На следующей неделе в Google Maps появится
Медиков беспокоит высокий процент мужчин с
Певец Витас получил 7 суток ареста после своей
В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным
Кэти Перри возобновила отношения с актером
Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском
Рики Мартин рассказал журналистам о своих
Минфин увеличит валютные интервенции в апреле
Нелли Ермолаева растрогала поклонников семейным
Александра Артемова спровоцировала разговоры о
Саакашвили: Я вернусь, как только на Майдане
Жительница Рязани Ангелина Галецкая прошла в
Представлена экшн-камера GoPro Hero за 200
Хайди Клум согласилась обнажить свою грудь для
Сыновья Федора Добронравова в детстве часто
Наталья Подольская восхитила своей внешностью в
Британские ученые решили с помощью отравленной
Появились подтверждения намерения Дональда Трампа
Хейтеры высмеяли «нарисованную грудь» Ольги
Просмотреть все новости