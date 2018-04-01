Обиженная Волочкова сравнила фолловеров со сворой собак

Волочкова сказала, что своих фолловеров она очень любит. Балерина уважает всех гостей, приходящих на её концерты, и которые ещё придут. Настя поведала, что критики, которые постоянно обливают грязью, не смогут повлиять на её будущее. Танцовщица сравнила юзеров с лающей сворой собак. Она надеется, что критики, наконец, поймут, что танцевать Анастасия не перестанет, какими гадостями её бы не окружали. Волочкова заявила, что она живёт ради балета, а также дарит хорошее настроение окружающим, а в первую очередь своим фанатам.Балерина очень скорбит касательно трагедии в Кемерово. Она поведала, что отменила все свои концерты, однако не перестала тренироваться в одиночку, так как ей нужна постоянная практика. Она сказала, что будет жить так, как считает нужным, независимо от мнения людей.