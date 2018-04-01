Обиженная Волочкова сравнила фолловеров со сворой собак
Анастасия Волочкова в рамках Instagram оставила пост, в котором она написала, что думает касательно многочисленной критики в свой адрес.
Волочкова сказала, что своих фолловеров она очень любит. Балерина уважает всех гостей, приходящих на её концерты, и которые ещё придут. Настя поведала, что критики, которые постоянно обливают грязью, не смогут повлиять на её будущее. Танцовщица сравнила юзеров с лающей сворой собак. Она надеется, что критики, наконец, поймут, что танцевать Анастасия не перестанет, какими гадостями её бы не окружали. Волочкова заявила, что она живёт ради балета, а также дарит хорошее настроение окружающим, а в первую очередь своим фанатам.
Балерина очень скорбит касательно трагедии в Кемерово. Она поведала, что отменила все свои концерты, однако не перестала тренироваться в одиночку, так как ей нужна постоянная практика. Она сказала, что будет жить так, как считает нужным, независимо от мнения людей.
Волочкова сказала, что своих фолловеров она очень любит. Балерина уважает всех гостей, приходящих на её концерты, и которые ещё придут. Настя поведала, что критики, которые постоянно обливают грязью, не смогут повлиять на её будущее. Танцовщица сравнила юзеров с лающей сворой собак. Она надеется, что критики, наконец, поймут, что танцевать Анастасия не перестанет, какими гадостями её бы не окружали. Волочкова заявила, что она живёт ради балета, а также дарит хорошее настроение окружающим, а в первую очередь своим фанатам.
Балерина очень скорбит касательно трагедии в Кемерово. Она поведала, что отменила все свои концерты, однако не перестала тренироваться в одиночку, так как ей нужна постоянная практика. Она сказала, что будет жить так, как считает нужным, независимо от мнения людей.