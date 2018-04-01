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У модели Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

Эмили Ратаковски в своём микроблоге Instagram продемонстрировала в купальнике свою изящную фигуру. Американская модель рекламировала нижнее бельё, из-под которого выглядывает грудь.

У модели Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

Ратаковски очень часто в своём аккаунте демонстрирует свои изящные формы. В Instagram знаменитости аудитория в семнадцать миллионов фолловеров. На одной из последних публикаций девушка приняла решение предстать в купальнике, который подчеркивает её фигуру. Но из бюстгальтера грудь Эмили внезапно стала выглядывать. Причём это касается только левой груди, как заметили фанаты. Но к опубликованному пикантному снимку некоторые поклонники в комментариях уточнили, что это сделано специально для «повышения градуса» откровенности.

Купальник понравился большинству фолловеров. Данная модель особенно подойдет девушкам, имеющим пышный бюст и большие ягодицы, как, к примеру, у Ким Кардашьян. Публикация за 2 часа собрала около 660 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:15
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