У модели Эмили Ратаковски из-под купальника вывалилась грудь

Ратаковски очень часто в своём аккаунте демонстрирует свои изящные формы. В Instagram знаменитости аудитория в семнадцать миллионов фолловеров. На одной из последних публикаций девушка приняла решение предстать в купальнике, который подчеркивает её фигуру. Но из бюстгальтера грудь Эмили внезапно стала выглядывать. Причём это касается только левой груди, как заметили фанаты. Но к опубликованному пикантному снимку некоторые поклонники в комментариях уточнили, что это сделано специально для «повышения градуса» откровенности.Купальник понравился большинству фолловеров. Данная модель особенно подойдет девушкам, имеющим пышный бюст и большие ягодицы, как, к примеру, у Ким Кардашьян. Публикация за 2 часа собрала около 660 тысяч лайков.