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Алиса Вокс поведала о домогательствах в "Ленинграде"

Алиса Вокс, являющаяся экс-вокалисткой коллектива "Ленинград", рассказала касательно сексуальных домогательств в своей жизни. Девушка поведала, что к ней приставали в институте, а также пытались и в группе.

Алиса Вокс поведала о домогательствах в "Ленинграде"

Во время учёбы в институте культуры, Алиса сдала экзамен на двойку. После этого девушке поступило предложение от декана поехать с ним в Тверь. Он сказал, что если Вокс будет "хорошей девочкой", то он поможет ей в обучении. Алиса категорически отказалась, потому что мужчина, который годился ей в отцы, вёл себя крайне нагло.

Вокс стала популярна после выхода композиции "Ленинграда" под названием "Экспонат". Вскоре она покинула коллектив, что для фанатов стало удив-лением. Девушка рассказала, что однажды директор группы сказал, что в отеле её ждет Шнуров. Мужчина приказал ей одеть чёрное нижнее белье и пойти к музыканту. Вокс после этого распрощалась с "Ленинградом", начав сольную карьеру.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:45
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