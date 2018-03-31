Нелли Ермолаева растрогала поклонников семейным снимком

Не так давно Ермолаева стала мамой, поэтому теперь социальные сети звезды заполнились рассуждениями о всех прелестях материнства. Нелли признается, что теперь не представляет, как раньше она могла жить без сына.Недавно девушка растрогала подписчиков трогательным семейным фото. На нем Ермолаева позирует вместе со своим супругом, предпринимателем Кириллом Андреевым и новорожденным ребенком. В качестве комментария к записи звезда написала, что благодарна сыну за то, что он выбрал их в качестве родителей.Поклонники были восхищены данным снимком. Многие отметили, что молодая семья выглядит по-настоящему счастливой. Пользователи пожелали Нелле и ее близким здоровья, счастья и любви, добавив при этом, что подобные семейные фото вызывают лишь теплые и приятные эмоции.