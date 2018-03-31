Александра Артемова спровоцировала разговоры о нетрадиционной ориентации Рустама Солнцева
О том, какая у Рустама Солнцева ориентация поклонникам «Дома-2» достоверно неизвестно до сих пор. Во время его участия в телепроекте зрители постоянно спорили на эту тему: одни утверждали, что молодой человек испытывает влечение только к себе подобные, другие были уверены в обратном.
После того, как Рустам покинул стены реалити-шоу разговоры о его сексуальных предпочтениях практически прекратились. Он смог перевести внимание пользователей в более подходящее для него русло, используя лишь свою харизму, особую манеру общения и любовь к троллингу современных звезд.
Однако на днях о нетрадиционной ориентации Солнцева вновь заговорили и поспособствовала этому его коллега по телестройке и давнишняя подруга Александра Артемова.
В своем микроблоге она опубликовала совместную с мужчиной фотографию и оставила весьма интересное описание к ней.
Саша даже представить себе не могла, что столь безобидный пост соберет в комментариях массу насмешек над Рустамом, обсуждая то, кому именно он варит кофе и в итоге достанется.
После того, как Рустам покинул стены реалити-шоу разговоры о его сексуальных предпочтениях практически прекратились. Он смог перевести внимание пользователей в более подходящее для него русло, используя лишь свою харизму, особую манеру общения и любовь к троллингу современных звезд.
Однако на днях о нетрадиционной ориентации Солнцева вновь заговорили и поспособствовала этому его коллега по телестройке и давнишняя подруга Александра Артемова.
В своем микроблоге она опубликовала совместную с мужчиной фотографию и оставила весьма интересное описание к ней.
«Ээээх… кому же достанется наше сокровище? Кушать готовит, кофе вкусный варит, дома чисто и прибрано, работы не боится. Ну золотой ребёнок)))», - написала девушка не со зла.
Саша даже представить себе не могла, что столь безобидный пост соберет в комментариях массу насмешек над Рустамом, обсуждая то, кому именно он варит кофе и в итоге достанется.