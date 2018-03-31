Хейтеры высмеяли «нарисованную грудь» Ольги Бузовой

Бузова покоряет не только современную эстраду, но и многие глянцевые издания. Недавно звезда приняла участие в съемках для обложки нового выпуска мужского журнала Playboy, где Ольге позировала в откровенном наряде.Бузова снялась для известного мужского издания в коротких черных шортах, прикрыв грудь подтяжками. Образ получился достаточно эффектным, поэтому вызвал настоящий ажиотаж в Сети. Кто-то остался в восторге от получившейся фотографии, однако хейтеры нашли повод для критики.По их мнению, грудь Ольги нарисована в фотошопе, так как в действительности она обладает очень маленьким объемом груди. Злопыхатели высмеяли звезду, добавив, что ей лучше не позориться и перестать пытаться выдавать желаемое за действительное.