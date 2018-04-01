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Колин Треворроу снимет третью серию «Мира Юрского периода»

31 марта знаменитый режиссёр Колин Треворроу был утверждён на должность постановщика продолжения киносаги о динозаврах. Колин снимет третью серию «Мира Юрского периода». Пока же Треворроу (в содружестве с Эмили Кармайкл) начал работу над сценарием будущего киношедевра.

Колин Треворроу снимет третью серию «Мира Юрского периода»


Первый фильм «Мир юрского периода» (снятый как раз Колином Треворроу) вышел в прокат три года назад и собрал по всему миру более полутора миллиардов долларов. Вторую часть киносаги о жестоких динозаврах снимал другой режиссёр - Хуан Антонио Байона, но работу над третьей серией вновь доверили Треворроу. По одной из версий, кандидатуру Треворроу предложил великий Стивен Спилберг, продюссирующий «Мир юрского периода-3». Спилберг не раз подчёркивал, что именно Колин – идеальная кандидатура на режиссёрский пост фильма о доисторических чудовищах.

В каком режиме будут проходить съёмки – пока не известно, при этом, релиз третьей серии студией Universal заявлен на середину 2021 года. Тем временем, к выходу на широкий экран готовится вторая серия «Мир Юрского периода 2», её зрители увидят в июне 2018 года.
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Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:45
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