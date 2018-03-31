Пользователи раскритиковали Алену Водонаеву из-за слишком откровенных снимков

Недавно Водонаева снялась для известного мужского журнала «Maxim». Фотосессия получилась достаточно откровенной, о чем можно судить благодаря снимкам, которые выложила сама Алена.По ее словам, эти кадры не попал на страницы журнала, так что являются эксклюзивными. Однако не все поклонники были обрадованы возможности посмотреть на уникальные фотографии.По мнению пользователей, Водонаева уже не знает, как привлечь к себе внимание, поэтому решилась на столь откровенную фотосессиию. Многие оказались разочарованы чрезмерной пошлостью и поспешили отписаться от страницы Алены.Некоторые добавили, что девушке, тем более замужней, не стоит выставлять столь откровенные фото на всеобщее обозрение. Но среди комментаторов нашлись и те, кому понравились эти фотографии.Они отметили, что у Водонаевой прекрасная и женственная фигура, которую можно без стеснения демонстрировать на публику.