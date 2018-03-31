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Супруг Ксении Собчак признался, что с трудом решает сложные головоломки

Знаменитый российский актер и по совместительству муж экс-ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Собчак признался, что различные интеллектуальные игры заводят его в тупик.

По словам Максима Виторгана, самое сложное для него — это разгадывание различных запутанных цепочек. Также он признался, что до сих пор не может понять Теорию Большого взрыва.

Супруг Ксении Собчак признался, что с трудом решает сложные головоломки

Подписчики были удивлены, поскольку его супруга наоборот всюду пытается продемонстрировать свой высокий уровень интеллекта и тем самым унизить своего оппонента.

Стоит отметить, что публика и раньше обращала внимание на то, что супруги являются очень разными, а теперь, после откровений актера, убедились в этом окончательно.

Впрочем, фанаты Виторгана не стали насмехаться над мужчиной, а наоборот похвалили его за честность и открытость.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:42
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