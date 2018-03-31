Супруг Ксении Собчак признался, что с трудом решает сложные головоломки

По словам Максима Виторгана, самое сложное для него — это разгадывание различных запутанных цепочек. Также он признался, что до сих пор не может понять Теорию Большого взрыва.Подписчики были удивлены, поскольку его супруга наоборот всюду пытается продемонстрировать свой высокий уровень интеллекта и тем самым унизить своего оппонента.Стоит отметить, что публика и раньше обращала внимание на то, что супруги являются очень разными, а теперь, после откровений актера, убедились в этом окончательно.Впрочем, фанаты Виторгана не стали насмехаться над мужчиной, а наоборот похвалили его за честность и открытость.