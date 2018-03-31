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Анна Бузова представила платье от старшей сестры

Сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Анна прорекламировала платье от Olga Buzova Design.

Ольга Бузова известна всем не только как ведущая скандально известного шоу, певица, но и как дизайнер собственного бренда одежды. Звезда сама часто рекламирует вещи этой марки, однако иногда для этого привлекает свою сестру Анну и близких подруг.

Анна Бузова представила платье от старшей сестры

На днях Анна в очередной раз представила платье своей сестры. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях снимок, на котором позирует в бежевом платье из новой коллекции Olga Buzova Design.

Пользователи по достоинству оценили наряд Бузовой, при этом отметив, что Анне очень идет этот цвет и фасон. Подписчики также добавили, что обе сестры невероятно красивы и талантливы, в чем не перестают убеждать публику.

Стоит добавить, что Анна является совладелицей бренда Bijoux Room, однако почти не рекламирует его, уделяя все свое внимание деятельности Ольги.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:37
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