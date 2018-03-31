Анна Бузова представила платье от старшей сестры
Сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Анна прорекламировала платье от Olga Buzova Design.
Ольга Бузова известна всем не только как ведущая скандально известного шоу, певица, но и как дизайнер собственного бренда одежды. Звезда сама часто рекламирует вещи этой марки, однако иногда для этого привлекает свою сестру Анну и близких подруг.
На днях Анна в очередной раз представила платье своей сестры. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях снимок, на котором позирует в бежевом платье из новой коллекции Olga Buzova Design.
Пользователи по достоинству оценили наряд Бузовой, при этом отметив, что Анне очень идет этот цвет и фасон. Подписчики также добавили, что обе сестры невероятно красивы и талантливы, в чем не перестают убеждать публику.
Стоит добавить, что Анна является совладелицей бренда Bijoux Room, однако почти не рекламирует его, уделяя все свое внимание деятельности Ольги.
Ольга Бузова известна всем не только как ведущая скандально известного шоу, певица, но и как дизайнер собственного бренда одежды. Звезда сама часто рекламирует вещи этой марки, однако иногда для этого привлекает свою сестру Анну и близких подруг.
На днях Анна в очередной раз представила платье своей сестры. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях снимок, на котором позирует в бежевом платье из новой коллекции Olga Buzova Design.
Пользователи по достоинству оценили наряд Бузовой, при этом отметив, что Анне очень идет этот цвет и фасон. Подписчики также добавили, что обе сестры невероятно красивы и талантливы, в чем не перестают убеждать публику.
Стоит добавить, что Анна является совладелицей бренда Bijoux Room, однако почти не рекламирует его, уделяя все свое внимание деятельности Ольги.