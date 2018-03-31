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Жительница Рязани Ангелина Галецкая прошла в следующий тур «Голос. Дети»

На «Первом канале» 30 марта показали новый выпуск шоу «Голос. Дети». В данном выпуске участников в свою команду выбирала певица Пелагея. За право являться финалисткой боролась десятилетняя жительница Рязани - Ан-гелина Галецкая.

Жительница Рязани Ангелина Галецкая прошла в следующий тур «Голос. Дети»

В этапе «Поединок» Галецкая вместе с двумя участниками шоу - Антоном Мельниковым и Робертом Касьяном, исполнила песню под названием Volare. Наставники выразили слова благодарности детям за прекрасное исполнение композиции, а Ангелину отметили за то, что она красиво танцует, а также умеет вести себя на сцене. Пелагее надо было сделать совсем непростой выбор, однако в полуфинал она выбрала Галецкую.


В следующем туре участникам предстояло спеть те песни, которые они ис-полняли на слепых прослушиваниях. Ангелина пела композицию Dangerous Woman. Хорошее исполнение не помогло Галецкой попасть в команду к Пе-лагее.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:03
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