Жительница Рязани Ангелина Галецкая прошла в следующий тур «Голос. Дети»

В этапе «Поединок» Галецкая вместе с двумя участниками шоу - Антоном Мельниковым и Робертом Касьяном, исполнила песню под названием Volare. Наставники выразили слова благодарности детям за прекрасное исполнение композиции, а Ангелину отметили за то, что она красиво танцует, а также умеет вести себя на сцене. Пелагее надо было сделать совсем непростой выбор, однако в полуфинал она выбрала Галецкую.В следующем туре участникам предстояло спеть те песни, которые они ис-полняли на слепых прослушиваниях. Ангелина пела композицию Dangerous Woman. Хорошее исполнение не помогло Галецкой попасть в команду к Пе-лагее.