Саакашвили: Я вернусь, как только на Майдане соберётся много людей

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообщался с журналистами канала NewsOne. Политик подробно рассказал о многих аспектах своей будущей деятельности. Саакашвили объявил о желании вернуться в Украину, но при этом, указал на условия своего возвращения. «Я прилечу в тот же день, - заверил политик, - как только увижу, что в центре Киева собралось много людей!»Также экс-губернатор и экс-президент поведал, что в данный момент юристы обжалуют в украинских судах его выдворение из страны. После прохождения всех «внутренних инстанций», как заверил господин Саакашвили, он вынужден будет обратиться в ЕСПЧ.Коснулся Саакашвили и программы партии «Движение новых сил» относительно зарплат для трудоспособного населения Украины. Политик уверен: для того, чтобы украинцы не разъехались по соседним странам в поисках достойного вознаграждения труда, зарплата в Украине через пять лет должна оказаться в пределах 700 долларов США.