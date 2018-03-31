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Саакашвили: Я вернусь, как только на Майдане соберётся много людей

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дал интервью каналу NewsOne. Политик рассказал о программе партии Саакашвили, именуемой «Движение новых сил» и о том, когда он вернётся на Украину. Политический деятель прилетит в Киев, как только на Майдане соберётся многолюдный митинг.

Саакашвили: Я вернусь, как только на Майдане соберётся много людей


Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообщался с журналистами канала NewsOne. Политик подробно рассказал о многих аспектах своей будущей деятельности. Саакашвили объявил о желании вернуться в Украину, но при этом, указал на условия своего возвращения. «Я прилечу в тот же день, - заверил политик, - как только увижу, что в центре Киева собралось много людей!»

Также экс-губернатор и экс-президент поведал, что в данный момент юристы обжалуют в украинских судах его выдворение из страны. После прохождения всех «внутренних инстанций», как заверил господин Саакашвили, он вынужден будет обратиться в ЕСПЧ.
Коснулся Саакашвили и программы партии «Движение новых сил» относительно зарплат для трудоспособного населения Украины. Политик уверен: для того, чтобы украинцы не разъехались по соседним странам в поисках достойного вознаграждения труда, зарплата в Украине через пять лет должна оказаться в пределах 700 долларов США.
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Политика
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 20:04
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