Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова не отпускают на свидание

Мусульбес и Литвинов пытаются строить отношения на Острове. Однако, несмотря на то, что пара не конфликтует, живет в мире и согласии, ведущие не дают им возможности отправиться на свидание.Татьяна и Виктор не понимает в чем причина. Девушка отмечает, что они находятся уже три недели на Сейшелах, кайфуют, наслаждаются отдыхом, но только им хочется побыть вдвоем где-нибудь в романтичной обстановке.При этом пока на острове только они построили настоящую пару. Все остальные участники живут по отдельности, так что Мусульбес и Литвинов подают ребятам пример, как нужно выстраивать отношения и относиться друг к другу.Поэтому ребята не отчаиваются и верят, что ведущие совсем скоро предоставят им возможность провести незабываемое свидание.