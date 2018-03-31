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Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова не отпускают на свидание

Участники реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов никак не могут отправиться на свидание.

Мусульбес и Литвинов пытаются строить отношения на Острове. Однако, несмотря на то, что пара не конфликтует, живет в мире и согласии, ведущие не дают им возможности отправиться на свидание.

Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова не отпускают на свидание

Татьяна и Виктор не понимает в чем причина. Девушка отмечает, что они находятся уже три недели на Сейшелах, кайфуют, наслаждаются отдыхом, но только им хочется побыть вдвоем где-нибудь в романтичной обстановке.

При этом пока на острове только они построили настоящую пару. Все остальные участники живут по отдельности, так что Мусульбес и Литвинов подают ребятам пример, как нужно выстраивать отношения и относиться друг к другу.

Поэтому ребята не отчаиваются и верят, что ведущие совсем скоро предоставят им возможность провести незабываемое свидание.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:28
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