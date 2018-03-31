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Майя Донцова находится на третьем месяце беременности

Участник телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы не смог сдержать язык за зубами и рассказал о сроке беременности своей коллеги Майи Донцовой.

Майя Донцова находится на третьем месяце беременности

Совсем недавно Майя лила слезы из-за страха остаться бездетной, а также умоляла избранника не откладывать свадьбу в долгий ящик и как можно скорее завести детей. Однако зрители помнят, что на протяжении довольно долгого периода времени сама не хотела становиться матерью.

Впрочем, по словам Марии Кохно, переживать по поводу подобных неутешительных медицинских заключений ее подруге не стоит. Так как уже сейчас та находится в интересном положении. Кроме того, речь зашла о скором возвращении возлюбленных в конкурс «Свадьба на миллион».

Тем временем болтливый Роман Капаклы зашел еще дальше. Мужчина не просто подтвердил положение своей коллеги по телестройки, но и придал огласке реальный срок.

Если верить Капаклы, испугавшемуся, что Донцова надорвется, тягая тяжелый сейф, находится девушка на третьем месяце беременности. А это значит уже осенью Майя станет мамой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:24
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