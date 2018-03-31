Алена Савкина уверена, что Илья Яббаров предатель

Алена, как только начала встречаться с Яббаровым, повелась на его красивые слова и поверила в прозрачность чувств Ильи. В связи с этим она сразу же и с удовольствием решила поддержать его в травле сестры и ее супруга.Савкину не волновало моральное состояние беременной Ольги. Все шутки выглядели веселыми и безобидными. Однако на самом деле полилась грязь и пошлость. Яббаров быстро заметил, что они уже перегибают палку.Испугавшись возможных санкций за подобные издевки со стороны ведущих, Илья поспешил закончить «игры». Однако Алена не захотела так быстро менять свое поведение и останавливаться.Поэтому теперь девушка уверена, что Яббаров просто предатель, который меняет свою позицию как перчатки. Ведь еще совсем недавно они вместе гнобили Рапунцель и Дмитренко, а теперь предлагает все забыть и помириться с ними.