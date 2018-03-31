Виктория Боня обиделась из-за того, что никто не знает про ее бренд одежды

Недавно у Бони брал интервью известный блогер в Instagram Денчик. В ходе беседы Виктория решила прорекламировать свитер своего собственного бренда одежды.Однако для видеоблогера стало неожиданностью, что у Боня есть собственная марка. Узнав об этом, звезда сильно обиделась на мужчину и даже уже хотела его ударить.Но модель решила выкрутиться, подумав, что блогер вообще не знает ни об одном бренде знаменитостей. Виктория спросила, знает ли Денчик о марке Olga Buzove Design.Блогер рассмеялся в ответ, а затем добавил, что конечно знает об этом бренде. Однако Боне не стоит расстраиваться, так как он пообещал исправиться и тщательнее следить за жизнью модели.