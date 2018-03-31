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Виктория Боня обиделась из-за того, что никто не знает про ее бренд одежды

Звезда «Дома-2», модель Виктория Боня обиделась на известного видеоблогера за то, что он не слышал про ее бренд одежды.

Недавно у Бони брал интервью известный блогер в Instagram Денчик. В ходе беседы Виктория решила прорекламировать свитер своего собственного бренда одежды.

Виктория Боня обиделась из-за того, что никто не знает про ее бренд одежды

Однако для видеоблогера стало неожиданностью, что у Боня есть собственная марка. Узнав об этом, звезда сильно обиделась на мужчину и даже уже хотела его ударить.

Но модель решила выкрутиться, подумав, что блогер вообще не знает ни об одном бренде знаменитостей. Виктория спросила, знает ли Денчик о марке Olga Buzove Design.

Блогер рассмеялся в ответ, а затем добавил, что конечно знает об этом бренде. Однако Боне не стоит расстраиваться, так как он пообещал исправиться и тщательнее следить за жизнью модели.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:13
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