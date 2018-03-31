Маргарита Овсянникова набивает на проекте себе цену, чтобы потом вернуться в эскорт

Участница призналась, что в предоставлении интимных услуг за деньги есть некоторые недостатки, однако в основном благодаря этой работе она научилась многим вещам, которые помогают ей сейчас жить.Марго прекрасно знает, что многие зрители телестройки не любят девушек, которые каким-либо образом были связаны с эскортом, однако все равно продолжает подогревать их различными подробностями.Все дело в том, что девушке выгодно это делать, ведь после ухода с реалити-шоу она намерена вернуться на прежнее место работы, поскольку благодаря славе, приобретенной на «Доме-2» популярность среди клиентов ей обеспечена.Что касается участия на проекте, то по мнению зрителей, дни Овсянниковой уже сочтены и она совсем скоро отправится за ворота, так как строить отношения с участницей, которая открытым текстом заявляет, что не намерена отказываться от эскорта, не захочет никто.