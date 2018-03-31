Хайди Клум согласилась обнажить свою грудь для обложки Maxim

Хайди Клум в своём микроблоге Instagram часто обнародует довольно откровенные снимки, но на этот раз модель, не стесняясь, предстала в обнажённом виде перед объективом фотокамеры. На опубликованном фото оказалась обложка популярного издания Maxim. На данном снимке грудь немецкой красавицы прикрывают только локоны её волос. Фолловеры заметили, что Клум не выглядит на 44 года, при этом в свои года сумела сохранить свежесть и естественную красоту.Хайди в описании фото выразила слова благодарности фотографу. По словам модели, именно он сумел увидеть в ней талант и природную естественность. Фото в течение суток сумело собрать более 97 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 790 комментариев.