В Екатеринбурге люди стояли в огромных очередях из-за желания получить дешевую пиццу
Пользователи сетей долго смеялись после прочтения постов, опубликованных свидетелями события из Екатеринбурга. Люди стояли в огромных очередях из-за желания получить дешевую пиццу в кафе на ул. Малышева.
Стоимость продукта была 95 руб, так что горожане решили воспользоваться моментом и получить вкусное лакомство. Потом стало известно, что очередь стала собираться ночью, после чего некоторые лица жаловались на долгое обслуживание. Большинство особ быстро достигли прилавка и купили желанный товар.
Продавцы реализовали много пиццы, отметив, что клиенты получали свои заказы сразу. Юзеры стали вспоминать шутки о блинах на лопате, после чего были огорчены мелочными запросами потребителей, готовых ради удовольствия желудка потратить столько времени.
Стоимость продукта была 95 руб, так что горожане решили воспользоваться моментом и получить вкусное лакомство. Потом стало известно, что очередь стала собираться ночью, после чего некоторые лица жаловались на долгое обслуживание. Большинство особ быстро достигли прилавка и купили желанный товар.
Продавцы реализовали много пиццы, отметив, что клиенты получали свои заказы сразу. Юзеры стали вспоминать шутки о блинах на лопате, после чего были огорчены мелочными запросами потребителей, готовых ради удовольствия желудка потратить столько времени.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30