Сыновья Федора Добронравова в детстве часто дрались

Федор Добронравов поведал, что с детства и до подросткового возраста его сыновья – Виктор и Иван – постоянно доставляли ему много проблем, так как конфликтовали почти по любому поводу, а также с трудом выносили присутствие друг друга. Конфликты сыновья Добронравова предпочитали решать при помощи кулаков, поэтому Федору регулярно приходилось их разнимать и даже доставлять в клинику, где мальчикам вправляли вывихи и обрабатывали различные раны.Но в данное время братья забыли про былые разногласия, и превратились в серьезных родителей, воспитывающих уже своих детей. Добронравов рассказал, что из-за напряженного графика крайне редко видится со своими внуками, которые со временем забывают звездного деда и начинают его пугаться.