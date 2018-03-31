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Сыновья Федора Добронравова в детстве часто дрались

На телепередаче Ивана Урганта «Смак» заслуженный отечественный актёр Федор Добронравов рассказала несколько семейных тайн.

Сыновья Федора Добронравова в детстве часто дрались

Федор Добронравов поведал, что с детства и до подросткового возраста его сыновья – Виктор и Иван – постоянно доставляли ему много проблем, так как конфликтовали почти по любому поводу, а также с трудом выносили присутствие друг друга. Конфликты сыновья Добронравова предпочитали решать при помощи кулаков, поэтому Федору регулярно приходилось их разнимать и даже доставлять в клинику, где мальчикам вправляли вывихи и обрабатывали различные раны.

Но в данное время братья забыли про былые разногласия, и превратились в серьезных родителей, воспитывающих уже своих детей. Добронравов рассказал, что из-за напряженного графика крайне редко видится со своими внуками, которые со временем забывают звездного деда и начинают его пугаться.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:01
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