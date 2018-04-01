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В Иране Telegram заменят собственным мессенджером «Соруш»

В течение ближайших недель в Иране прекратит своё действие Telegram. Популярную соцсеть планируют заменить собственным мессенджером, получившим название «Соруш». Такой шаг власти Ирана объясняют использованием Telegram для координации акций протеста.

В Иране Telegram заменят собственным мессенджером «Соруш»


В конце истекшего года в Иране прошли массовые выступления граждан против роста цена и прогрессирующей коррупции. Тогда в столкновениях с правоохранителями погибли двадцать человек. По мнению местных властей, иранцев собирали на митинги «координаторы» из Великобритании и США, Саудовской Аравии и Израиля. А делали это иноземные «координаторы» при помощи Telegram.

Поэтому руководство Ирана приняло решение запустить свой национальный мессенджер «Соруш», который заработает на территории Исламской Республики этой весной. Об этом заявил Алаэддин Боруджерди, возглавляющий в парламенте комиссию по нацбезопасности и внешней политике. Боруджерди даже назвал точную дату запуска «Соруша» - 20 апреля сего года. Таким образом, для 40 миллионов пользователей Telegram появится возможность продолжить общение, но уже на новом мессенджере. Участь Telegram предрешена: он будет заблокирован в ближайшее время, хотя Боруджерди и отказался назвать дату блокировки популярного сервиса.
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В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:00
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