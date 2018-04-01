В Иране Telegram заменят собственным мессенджером «Соруш»

В конце истекшего года в Иране прошли массовые выступления граждан против роста цена и прогрессирующей коррупции. Тогда в столкновениях с правоохранителями погибли двадцать человек. По мнению местных властей, иранцев собирали на митинги «координаторы» из Великобритании и США, Саудовской Аравии и Израиля. А делали это иноземные «координаторы» при помощи Telegram.Поэтому руководство Ирана приняло решение запустить свой национальный мессенджер «Соруш», который заработает на территории Исламской Республики этой весной. Об этом заявил Алаэддин Боруджерди, возглавляющий в парламенте комиссию по нацбезопасности и внешней политике. Боруджерди даже назвал точную дату запуска «Соруша» - 20 апреля сего года. Таким образом, для 40 миллионов пользователей Telegram появится возможность продолжить общение, но уже на новом мессенджере. Участь Telegram предрешена: он будет заблокирован в ближайшее время, хотя Боруджерди и отказался назвать дату блокировки популярного сервиса.