Наталья Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

Недавно в честь своего пятидесятилетия Владимир Пресняков дал концерт. Его жена не осталась в стороне, обнародовав новость о выходе нового видеоклипа. Подольская написала слова благодарности всем, кто во время съемок оказывал ей помощь в создании клипа, а фанатов попросила угадать, какому из её хитов посвящается клип.Через некоторое время Наталья выложила новый пост, в котором раскрыла карты. Певица презентует видео на песню "Проиграл". Фото привело в восхищение и восторг её поклонников. Они написали много приятных слов касательно внешнего вида артистки. Также они отметили наряд Натальи в видеоклипе, при этом сказали, что он ей очень подходит. Фанаты даже сравнили Подольскую с Лободой. Последний снимок за 5 часов собрал более 16 тысяч лайков.