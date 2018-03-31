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Наталья Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

Наталья Подольская, являющаяся супругой российского певца Владимира Преснякова, продемонстрировала фото со своего нового видеоклипа. Снимок появился в рамках Instagram звезды.

Наталья Подольская восхитила своей внешностью в новом клипе

Недавно в честь своего пятидесятилетия Владимир Пресняков дал концерт. Его жена не осталась в стороне, обнародовав новость о выходе нового видеоклипа. Подольская написала слова благодарности всем, кто во время съемок оказывал ей помощь в создании клипа, а фанатов попросила угадать, какому из её хитов посвящается клип.

Через некоторое время Наталья выложила новый пост, в котором раскрыла карты. Певица презентует видео на песню "Проиграл". Фото привело в восхищение и восторг её поклонников. Они написали много приятных слов касательно внешнего вида артистки. Также они отметили наряд Натальи в видеоклипе, при этом сказали, что он ей очень подходит. Фанаты даже сравнили Подольскую с Лободой. Последний снимок за 5 часов собрал более 16 тысяч лайков.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:01
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