Путь Анастасии Костенко: от «Мисс Колосок» до жены Тарасова

Недавно Анастасия отметила свой 24 день рождения. За это время она успела стать не только «Мисс Россия», но и стала женой известного футболиста. А ведь ее путь начинался с Ростовской области.Еще в детстве девочка обладала большими выразительными глазами и обворожительной улыбкой. Уже будучи в подростковом возрасте Костенко как и все девочки часто экспериментировала с внешностью: отстригала челку, слишком сильно выщипывала брови.Но уже после окончания школы она занялась модельной карьерой. Так, от «Мисс лагеря Колосок» она доросла до «Мисс России». Анастасия работала не только в России, но и в Китае.В 2014 года девушка получила титул «Мисс Россия», а затем даже представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне. Однако всеобщая известность к ней пришла только после того как она закрутила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым.О сопернице Ольги Бузовой тогда заговорила вся страна. Многие не верили в то, что Роман Костенко и Тарасова долго просуществует. Однако пара не только закрепила свой союз в ЗАГСе, но и ожидают прибавление в семье.