Путь Анастасии Костенко: от «Мисс Колосок» до жены Тарасова
Супруге футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко недавно исполнилось 24. За это время девушка смогла достигнуть больших успехов.
Недавно Анастасия отметила свой 24 день рождения. За это время она успела стать не только «Мисс Россия», но и стала женой известного футболиста. А ведь ее путь начинался с Ростовской области.
Еще в детстве девочка обладала большими выразительными глазами и обворожительной улыбкой. Уже будучи в подростковом возрасте Костенко как и все девочки часто экспериментировала с внешностью: отстригала челку, слишком сильно выщипывала брови.
Но уже после окончания школы она занялась модельной карьерой. Так, от «Мисс лагеря Колосок» она доросла до «Мисс России». Анастасия работала не только в России, но и в Китае.
В 2014 года девушка получила титул «Мисс Россия», а затем даже представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне. Однако всеобщая известность к ней пришла только после того как она закрутила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым.
О сопернице Ольги Бузовой тогда заговорила вся страна. Многие не верили в то, что Роман Костенко и Тарасова долго просуществует. Однако пара не только закрепила свой союз в ЗАГСе, но и ожидают прибавление в семье.
Недавно Анастасия отметила свой 24 день рождения. За это время она успела стать не только «Мисс Россия», но и стала женой известного футболиста. А ведь ее путь начинался с Ростовской области.
Еще в детстве девочка обладала большими выразительными глазами и обворожительной улыбкой. Уже будучи в подростковом возрасте Костенко как и все девочки часто экспериментировала с внешностью: отстригала челку, слишком сильно выщипывала брови.
Но уже после окончания школы она занялась модельной карьерой. Так, от «Мисс лагеря Колосок» она доросла до «Мисс России». Анастасия работала не только в России, но и в Китае.
В 2014 года девушка получила титул «Мисс Россия», а затем даже представляла нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне. Однако всеобщая известность к ней пришла только после того как она закрутила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым.
О сопернице Ольги Бузовой тогда заговорила вся страна. Многие не верили в то, что Роман Костенко и Тарасова долго просуществует. Однако пара не только закрепила свой союз в ЗАГСе, но и ожидают прибавление в семье.