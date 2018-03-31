Появились подтверждения намерения Дональда Трампа уйти из Сирии

В таких беседах Трамп дал понять, что после уничтожения остатков ИГ (запрещена в РФ), США должны будут стремиться, чтобы обеспечением безопасности на территории региона занимались местные органы. Есть данные, что советники по вопросам национальной безопасности убеждали американского президента оставить силы Соединённых Штатов в небольшом количестве в Сирии. Дональд Трамп в четверг в Огайо в ходе своего выступления неожиданно заявил, что очень скоро США уйдут из Сирии.Соединённые Штаты контролируют довольно обширные территории богатые нефтью на востоке Сирии. Это осуществляется в основном при помощи прокси-формирований непосредственно на базе курдского ополчения. В Сирии сейчас развернуты 2 тысячи американских военных. Сирийское правительство считает их присутствие незаконным на своей территории.