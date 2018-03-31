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Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и шенгенская виза

Не для кого не секрет, что многие известные личности нередко пользуются популярностью и зарабатывают деньги или же получают выгодные условия взамен на рекламный пост у себя на странице.

Причем зачастую именно рекламодатели обращаются к звездам с предложением о размещении рекламы за вознаграждение, однако бывает, что и наоборот.

Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и шенгенская виза

К примеру, на днях в Сети появилась переписка экс-участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Романец, где она просит оформить Антону Гусеву паспорт и шенгенскую визу в обмен на публикацию.

Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и шенгенская виза

Увидев скриншот подписчики девушки удивились, поскольку она с мужем неоднократно ездили в Европу, и если необходимость в шенгене еще можно как-то объяснить, то второй паспорт для молодого человека – нет.

Хотя хейтеры уже предположили, что такой как Антон с легкостью мог потерять документ или же испортить его, и ничего удивительного, по их мнению, в этом нет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:14
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