Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и шенгенская виза
Не для кого не секрет, что многие известные личности нередко пользуются популярностью и зарабатывают деньги или же получают выгодные условия взамен на рекламный пост у себя на странице.
Причем зачастую именно рекламодатели обращаются к звездам с предложением о размещении рекламы за вознаграждение, однако бывает, что и наоборот.
К примеру, на днях в Сети появилась переписка экс-участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Романец, где она просит оформить Антону Гусеву паспорт и шенгенскую визу в обмен на публикацию.
Увидев скриншот подписчики девушки удивились, поскольку она с мужем неоднократно ездили в Европу, и если необходимость в шенгене еще можно как-то объяснить, то второй паспорт для молодого человека – нет.
Хотя хейтеры уже предположили, что такой как Антон с легкостью мог потерять документ или же испортить его, и ничего удивительного, по их мнению, в этом нет.
Причем зачастую именно рекламодатели обращаются к звездам с предложением о размещении рекламы за вознаграждение, однако бывает, что и наоборот.
К примеру, на днях в Сети появилась переписка экс-участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Романец, где она просит оформить Антону Гусеву паспорт и шенгенскую визу в обмен на публикацию.
Увидев скриншот подписчики девушки удивились, поскольку она с мужем неоднократно ездили в Европу, и если необходимость в шенгене еще можно как-то объяснить, то второй паспорт для молодого человека – нет.
Хотя хейтеры уже предположили, что такой как Антон с легкостью мог потерять документ или же испортить его, и ничего удивительного, по их мнению, в этом нет.