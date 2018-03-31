Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

Девушка в рамках Instagram выложила публикации в красном купальнике, подчеркивающем её пышные формы. Фанаты Лоуренс просто в восторге от данного образа. Необычный фасон купального костюма ещё больше завораживает. Фолловеры подчеркнули, что у модели блестящая улыбка. По словам знаменитости, когда она счастлива, то постоянно улыбается.Также девушка приняла решение узнать у фолловеров, что их может сделать счастливыми. Большинство фанатов радуют новые снимки звезды, которые делают счастливыми поклонников Искры. Одно из фото в течение семнадцати часов сумело собрать более 278 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1,7 тысяч восторженных комментариев от фолловеров звезды.