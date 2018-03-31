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Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

Plus size американская модель Искра Лоуренс в своём микроблоге Instagram обнародовала очередные откровенные снимки. Ретро-фото покорило сердца интернет-пользователей.

Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере покорило Instagram

Девушка в рамках Instagram выложила публикации в красном купальнике, подчеркивающем её пышные формы. Фанаты Лоуренс просто в восторге от данного образа. Необычный фасон купального костюма ещё больше завораживает. Фолловеры подчеркнули, что у модели блестящая улыбка. По словам знаменитости, когда она счастлива, то постоянно улыбается.

Также девушка приняла решение узнать у фолловеров, что их может сделать счастливыми. Большинство фанатов радуют новые снимки звезды, которые делают счастливыми поклонников Искры. Одно из фото в течение семнадцати часов сумело собрать более 278 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1,7 тысяч восторженных комментариев от фолловеров звезды.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:43
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Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере
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