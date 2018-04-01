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Собянин: До 2020 года построим 7 переходов через МЦК

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о строительстве новых переходов через Московское центральное кольцо. Семь пешеходных переходов построят до конца 2020 года.


Собянин: До 2020 года построим 7 переходов через МЦК


Мэр Москвы посредством поста в Twitter известил жителей и гостей столицы о планах по строительству новых пешеходных переходов. Сейчас Сергея Собянина волнует налаживание безопасного пешеходного движения через МЦК. Поэтому о запланированном обустройстве переходов мэр Москвы тут же рассказал через соцсеть. Пост об этом был размещён 31 марта…

Семь пешеходных переходов обустроят дорожники за два года. Первым войдёт в строй подземный переход, соединяющий Михалковскую улицу и Старокоптевский переулок. Также столичный градоначальник называет и координаты шести оставшихся переходов. Они будут построены у Шелепихинского тупика, у проезда Подбельского, у Второго Красногвардейского проезда, напротив улицы Врубеля, проспекта Мира и железнодорожной платформы «Тестовская».
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Экономика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:00
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