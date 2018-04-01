Собянин: До 2020 года построим 7 переходов через МЦК

Мэр Москвы посредством поста в Twitter известил жителей и гостей столицы о планах по строительству новых пешеходных переходов. Сейчас Сергея Собянина волнует налаживание безопасного пешеходного движения через МЦК. Поэтому о запланированном обустройстве переходов мэр Москвы тут же рассказал через соцсеть. Пост об этом был размещён 31 марта…Семь пешеходных переходов обустроят дорожники за два года. Первым войдёт в строй подземный переход, соединяющий Михалковскую улицу и Старокоптевский переулок. Также столичный градоначальник называет и координаты шести оставшихся переходов. Они будут построены у Шелепихинского тупика, у проезда Подбельского, у Второго Красногвардейского проезда, напротив улицы Врубеля, проспекта Мира и железнодорожной платформы «Тестовская».