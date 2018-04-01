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Зюганов расценивает объединение Запада против РФ, как новую Антанту

В рамках мартовского пленума КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что США открыто объявили РФ геополитическим, военным противником, с которым борьба должна вестись любыми способами.

Зюганов расценивает объединение Запада против РФ, как новую Антанту

Зюганов отметил, что западные государства выдумывают новые провокации, имеющие за цель дискредитировать Москву, оправдать против нее агрессию. Все движется фактически к формированию специального военно-политического блока, который подобен Антанте. Он будет стремиться полностью уничтожить РФ. Зюганов напомнил про досмотр самолета компании «Аэрофлот» на территории лондонского аэропорта Хитроу без предъявления оснований. По словам политика в практике международной авиации подобного не было. Он назвал разнузданными действия западных властей.

Зюганов отметил, что против Российской Федерации проводится полноценная гибридная война, которая предусматривает все формы давления. Вследствие этого следует держаться спокойно, а также уверенно.
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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