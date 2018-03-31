Сын Евгении Феофилактовой дома играет в человека-паука

Феофилактова имеет от брака с Антоном Гусевым сына Даниэля. Мальчик живет с мамой, а с папой они периодически проводят вместе выходные.Недавно Евгения решила показать, во что играет ее сын. Она опубликовала видеоролик, на котором Даниэль, одетый в костюм известного героя человека-паука, бегает по дому, стреляя при этом из игрушечного пистолета.Поклонники после просмотра ролика отметили, что мальчик явно счастлив и совсем не обделен вниманием. Правда внимание пользователей больше привлекла не игра мальчика, а обстановка дома.Многие были приятно удивлены интерьером особняка. Некоторые даже назвали дом настоящими царскими хоромами.Подписчики также попросили Феофилактову почаще показывать домашние кадры, а то она в последнее время публикует только фотографии профессиональных фотосессий.