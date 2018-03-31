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Сын Евгении Феофилактовой дома играет в человека-паука

Сын экс-участницы телепроекта «Дом-2» Евгении Феофилактовой Даниэль Гусев играет в человека-паука.

Феофилактова имеет от брака с Антоном Гусевым сына Даниэля. Мальчик живет с мамой, а с папой они периодически проводят вместе выходные.
Недавно Евгения решила показать, во что играет ее сын. Она опубликовала видеоролик, на котором Даниэль, одетый в костюм известного героя человека-паука, бегает по дому, стреляя при этом из игрушечного пистолета.

Сын Евгении Феофилактовой дома играет в человека-паука

Поклонники после просмотра ролика отметили, что мальчик явно счастлив и совсем не обделен вниманием. Правда внимание пользователей больше привлекла не игра мальчика, а обстановка дома.

Многие были приятно удивлены интерьером особняка. Некоторые даже назвали дом настоящими царскими хоромами.

Подписчики также попросили Феофилактову почаще показывать домашние кадры, а то она в последнее время публикует только фотографии профессиональных фотосессий.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:52
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