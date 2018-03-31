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Самая красивая девочка в мире спела вместе с коллективом SEREBRO

Самая красивая девочка во всём мире спела с коллективом SEREBRO. Об этом поведала Ольга Серябкина в своём микроблоге Instagram.

Самая красивая девочка в мире спела вместе с коллективом SEREBRO

На видео самая красивая девочка на планете поёт одну из композиций музыкальной группы SEREBRO, и в какой-то из моментов малышке начинают подпевать участницы коллектива. В руках девушки держат большие леденцы на палочке. Серябкина поведала касательно слов Максима Фадеева. Продюсер музыкальной группы полагает, что из Насти в будущем выйдет отличная певица.

Фанаты SEREBRO сказали, что девочка, когда подрастет, сможет стать настоящей звездой. Хоть некоторые из фолловеров считают, что Насте для своего возраста приходится участвовать в очень серьезных делах, и это может повредить детству и жизни малышки в целом. Анастасия Князева названа самым красивым ребёнком в мире, а также имеет ряд контрактов с модельными агентствами. Ролик в течение шести часов сумел собрать более 922 лайков и около 1 000 комментариев.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:43
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