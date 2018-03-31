Самая красивая девочка в мире спела вместе с коллективом SEREBRO

На видео самая красивая девочка на планете поёт одну из композиций музыкальной группы SEREBRO, и в какой-то из моментов малышке начинают подпевать участницы коллектива. В руках девушки держат большие леденцы на палочке. Серябкина поведала касательно слов Максима Фадеева. Продюсер музыкальной группы полагает, что из Насти в будущем выйдет отличная певица.Фанаты SEREBRO сказали, что девочка, когда подрастет, сможет стать настоящей звездой. Хоть некоторые из фолловеров считают, что Насте для своего возраста приходится участвовать в очень серьезных делах, и это может повредить детству и жизни малышки в целом. Анастасия Князева названа самым красивым ребёнком в мире, а также имеет ряд контрактов с модельными агентствами. Ролик в течение шести часов сумел собрать более 922 лайков и около 1 000 комментариев.